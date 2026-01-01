Кметът на Бургас Димитър Николов не смята да се занимава с политика до провеждането на „Евровизия 2027“.

„Аз за себе си съм дал обет до 15 май с политика да не се занимавам“, каза кметът на пресконференция в Община Бургас, попитан за появили се в публичното пространство коментари, че може да се кандидатира за президент.

Димитър Николов подчерта, че до финала ще се концентрира изцяло върху организацията на домакинството на песенния конкурс.

„Аз ще бъда работният човек, който ще изпълнява всички изисквания на Европейския съюз за радио и телевизия и на БНТ“, каза още Николов. Той посочи, че основната му цел ще бъде всички дейности по подготовката да се реализират възможно най-бързо, а гостите на България да останат максимално доволни и впечатлени от домакинството.

„Ще отговарям само на въпроси, свързани с работата ми по отношение на провеждането на „Евровизия“, и, разбира се, на ежедневните ми кметски задължения“, допълни той.

Николов добави, че не желае да се занимава с политически теми в периода до конкурса. „Темата политика въобще не ме вълнува, нито искам да се занимавам“, каза кметът.