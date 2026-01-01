Криминалисти заловиха мъж, прокарал в обращение неистинска банкнота в Шумен, съобщиха от полицията.

МВР

По-късно в жилището му са намерени и иззети множество банкноти с различен номинал. Работата по случая започнала на 26 септември, когато е подаден сигнал, че мъж е платил с неистинска банкнота от 20 евро в търговски обект за продажба на алкохол и цигари на ул. „Граф Игнатиев“.

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В хода на образуваното досъдебно производство криминалистите предприели действия за установяване на извършителя и бързо влезли в дирите на 41-годишен мъж.

МВР

При проверка в обитаван от него частен имот са открити 54 неистински банкноти с различен номинал на стойност 3260 евро. В таванско помещение са намерени и материали и приспособления за изработването им.

МВР

Мъжът е криминално проявен и е задържан първоначално за срок до 24 часа. Впоследствие с прокурорско постановление задържането му е удължено до 72 часа.

Работата по случая продължава под надзора на прокуратурата.