Жена е с опасност за живота след тежка катастрофа край село Бракьовци, съобщиха от полицията.

Сигналът за инцидента е подаден около 5:45 часа на 26 септември в РУ-Годеч. Катастрофата е станала при отбивката за селото, където са се ударили челно два автомобила.

Спътничката на водача на единия автомобил е настанена в реанимация с перфорация на тънкото черво и опасност за живота.

Две жени са с опасност за живота след тежка катастрофа в Добричко

Шофьорът на същия автомобил е настанен за лечение с фрактури на гръдната кост и метатарзални кости на едното ходило.

В реанимация е настанен и пътник от втория автомобил. Той е с множество фрактури и черепно-мозъчна травма.

По случая е образувано досъдебно производство.