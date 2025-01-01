Тежка катастрофа с пострадали е станала в района на село Жегларци, област Добрич, съобщиха от полицията.

Инцидентът е станал в понеделник следобед. По първоначални данни автомобил, управляван от 30-годишна жена, е загубил контрол, напуснал е пътното платно и се е ударил в крайпътно дърво.

Шофьор помете и уби хора на тротоар във Варна и се блъсна в магазин (СНИМКИ/ВИДЕО)

Водачката е получила тежки травми и фрактури и е настанена в болница - с опасност за живота.

При катастрофата са пострадали още трима души - 52-годишна жена, пътувала на задната седалка, е с множество фрактури и травми, също с опасност за живота, 18-годишен младеж, возил се на предната седалка, е с фрактура на долен крайник, без опасност за живота, а 2-годишно дете, пътувало на дясна седалка, е с хематоми по главата, без опасност за живота.