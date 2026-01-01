Бонус точката за деца, посещавали ясла, при прием в общинските детски градини беше отложена с още една година от Столичния общински съвет миналия четвъртък, но усилията за модернизиране на системата продължават. Това заяви заместник-кметът на София в направление „Образование, спорт и младежки дейности“ Десислава Желязкова.

По думите ѝ предложената промяна е резултат от повече от година работа и е част от първата цялостна стратегия на Столична община за преодоляване на недостига на места в детските градини.

„Предложената промяна не се роди в кабинет и не беше взета за ден. Работихме по нея повече от година - от първите анализи на Столична община до общественото обсъждане през февруари тази година“, посочи Желязкова.

Тя подчерта, че така наречената бонус точка за ясла в много случаи създава и неравенства между семействата.

„Не е случайно, че тази точка се нарича бонус. Част от родителите записват децата си в ясла именно заради тази точка и с надеждата тя да помогне за прием в конкретна детска градина. В същото време други семейства нямат възможност да получат този бонус - например когато детето им не е било прието в ясла“, обясни заместник-кметът.

Според анализа на Столичната община, ако промяната беше въведена през учебната 2027/2028 година, около 675 деца, приети в самостоятелни детски ясли, биха били засегнати от отпадането на бонус точката. До този момент се очаква да бъдат открити над 1000 нови места в първа група, което ще осигури достатъчен капацитет за всички деца.

Желязкова посочи и още един показателен факт: „Знаете ли колко ненавършили годинка деца са приети в самостоятелна детска ясла в цяла София през учебната 2025/2026 година? Пет.“

По думите ѝ именно за тези деца новото правило би имало пряко отражение през 2028 г.

„Може би точно затова общинският съвет реши да отложи промяната - защото така за нея вече ще се говори извън рамките на настоящия управленски мандат“, коментира още тя.

Въпреки това заместник-кметът подчерта, че посоката на реформата остава непроменена.

„С това решение правим една стъпка назад, но посоката остава същата - по-балансирана и по-работеща система. Система, която не поставя родителите в ситуация да вземат решения за ранното развитие на детето си на база една точка“, заяви Десислава Желязкова.