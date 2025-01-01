Тежка катастрофа с жертви е станала в центъра на Варна.
По първоначална информация шофьор е помел и убил две жени, на тротоар в града и след това се е блъснал в магазин, предава NOVA.
Инцидентът е станал между улиците "Дрин" и "Пискюлиев". Трафикът в района е силно затруднен.
Сигналът за инцидента е подаден в 14.42 ч. Зад волана на автомобила е бил 54-годишен мъж, който е откаран в болница без сериозни наранявания.
Пробата му за алкохол е отрицателна. Направена му е такава и за наркотици, като се очакват резултати.