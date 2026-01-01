Цените на горивата може да поскъпнат с до 30%, а това неизбежно ще се отрази и на стойността на редица стоки и услуги. За това предупреди пред NOVA председателят на „Активни потребители“ Богомил Николов.

„За всеки е ясно, че цените тръгнаха нагоре. Сигналите, които се подават, може все още да се основават на действащия механизъм в Закона за въвеждане на еврото. При него се санкционират необоснованите повишения на цените”, коментира Николов.

„А иначе е добре известно от предходни подобни ситуации, че цените на бензиностанциите винаги нарастват изпреварващо. Тоест ако вие сте заредили стара партида от евтино гориво, няма да изчакате да я продадете и тогава да вдигнете цената. Ще го направите предварително. И обратно – след това, когато дойде време цените да падат, има леко забавяне”, посочи още той.

Според него в настоящата ситуация може да се разчита на Закона за въвеждане на еврото. „Трудно ще е на собственика на една бензиностанция до обоснове поскъпването. Той е заредил вече това количество при старата цена, но повишава. Това би трябвало да може да се санкционира”, обясни експертът.

Той все пак допусна, че в настоящата ситуация е възможно горивата да поскъпнат и с до 30%. „Никой не може да каже какво ще се случи. Петролът стигна до 100 долара, не знаем до края на другата седмица може да мине и още нагоре”, каза Богомил Николов.

Цената на горивата ще се отрази на всички продукти, в които транспортът има голям дял, обясни Николов.

По отношение на туристическите пакети, Богомил Николов посъветва хората да правят застраховка, ако пътуването отпадне. Така ще успеят да си получат парите обратно.

„Засега поскъпване на хранителните продукти от първа необходимост няма, но се очаква”, заяви и председателят на Асоциацията за развитие на търговските вериги в България – Александър Дончев.

Индикации за предстоящо поскъпване имало от хлебопроизводителите и от млекопреработвателите. Причината е както цените на горивата, така и на електрическата енергия. Всичко това оскъпява разходите за транспорт и за склад.

Дончев очаква хлабът да поскъпне с 10-20%, а млечните продукти – с 5–10%.