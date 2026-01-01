Окръжният съд в Бургас провежда разпоредително заседание спрямо Никола Бургазлиев.

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Той е обвинен за тежко пътнотранспортно произшествие с АТВ, при което е причинена смъртта на жена, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни повреди на още две лица.

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Според обвинението, на 14 август 2025 г., обвиняемият е управлявал четириколесното електрическо превозно средство след употреба на високорисково наркотично вещество - тетрахидроканабинол.

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В резултат на допуснати множество нарушения на правилата за движение по пътищата той е блъснал преминаващи пешеходци.

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Причинена е смъртта на жена, настъпила на 3 септември 2025 г. в болница, тежка телесна повреда на нейния син и средни телесни повреди на още двама.

БТА

Припомняме, че 35-годишната Христина почина след месец в кома, а синът ѝ - 4-годишният Мартин - оцеля, но е със 100% ТЕЛК.