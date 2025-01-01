И втората кръвна проба на Никола Бургазлиев сочи употребата на наркотици, потвърдиха за NOVA източници от разследването.

Контролната проба беше поискана от защитата на обвиняемия.

На 14 август 2025 г. в курортния комплекс „Слънчев бряг“ 18-годишният Никола Бургазлиев, управлявайки АТВ, блъсна петима пешеходци, сред които три деца. При инцидента най-тежко пострада 4-годишният Мартин и неговата майка Христина, като жената почина три седмици по-късно след усложнения.

На Бургазлиев е повдигнато обвинение за причиняване на тежки телесни повреди и смърт. Първоначалната кръвна проба показва наличие на наркотични вещества, а на 1 октомври 2025 г. разследващите потвърждават, че и втората проба също е положителна.

Пострадалото дете бе изписано от болницата на 30 септември и предстои дълъг период на възстановяване.