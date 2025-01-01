18-годишният Никола Бургазлиев, врязал се в АТВ в туристи в Слънчев бряг, е бил под въздействието на мариухана по време на инцидента. Това показват резултатите от химико-токсикологичната експертиза.

Това съобщиха на брифинг административният ръководител на ОП-Бургас Георги Чинев и следовател Мариан Маринов.

"Експертизата не борави с условности. Тя категорична", заяви Чинев.

МВР започва втора проверка за инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Той обяви, че това им дава основание да преосмислят преквалификацията на деянието като умишлено такова.

Следовател Мариан Маринов заяви, че от вчера делото е постъпило в Националната следствена служба. "Работи се активно. Събрани са видеозаписи от камери на няколко обекта, които дават 360 градуса поглед на мястото на произшествието", заяви той.

Назначени са съдебно-медицински експертизи на петте пострадали лица.

Момичето, което се е било с Бургазлиев е дало сведения, ще бъде разпитано в близките дни.