Прокуратурата в Ямбол се самосезира по публикации в интернет, показващи проявена жестокост към гръбначно животно.

На видеото е заснет автомобил, който прегазва котка.

Парализирана и изхвърлена в контейнер: Котка е с тежки увреждания след жестокост в разградско село

В публикацията в социалните мрежи се посочва, че случаят е от село Поляна (община Стралджа), съобщиха от държавното обвинение.

Постановена е проверка по случая. Полицията в Стралджа следва да установи самоличността на извършителя на деянието, както да разпита всички, имащи отношение по случая.

След приключване на проверката и докладване на наблюдаващия прокурор, ще се преценят последващи действия.