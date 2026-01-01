Докато целият свят гледа към Венецуела след ареста на президента Николас Мадуро, събитията, движени от САЩ, неминуемо отекват и у нас.

Докато анализатори, общественици, историци и военни изпълват телевизионните студиа в опит да обяснят действията на американския президент, във втория работен ден от новата година коментари дойдоха и от президента Румен Радев, от лидера на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски и от лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов.

Според държавния ни глава Румен Радев Венецуела е „пореден епизод от разграждането на този международен правов ред, който познаваме до момента“.

Той говори пред журналисти, след като прие почетния строй на представителните части на Българската армия преди богоявленския водосвет на бойните знамена, флаговете и знамената-светини на Българската армия. По думите му са се натрупали прецеденти, които засилват риска пред всяка една страна за нейната сигурност, включително България.

„Това означава да се грижим много повече за българската армия, за собствените отбранителни способности, а също така за силата и отбранителната тежест на съюзите, в които членуваме. Свидетели сме на правото на силата и това носи редица рискове пред международната сигурност“, каза още президентът Радев.

По думите му управляващите ни положиха неистови усилия за тази една година да ограничат международните прояви и правомощия на президенската институция – от срещата на върха на НАТО, през сесията на Общото събрание на ООН и др, но сега, при такава голяма активност и желание да изразят външната политика, странно мълчат. „Правителството, което по Конституция ръководи и осъществява външната политика, не смее нито да я формулира, нито да я заяви“, каза още президентът Радев.

Председателят на „ДПС-Ново начало“ Делян Пеевски пък изрази позиция, различна от тази на президента Радев, в профила на „ДПС-Пресцентър“ във „Фейсбук“.

Според Пеевски „демократичният свят има нужда от силно и смело лидерство, за да бъдат защитени демокрацията и свободата от хибридни войни, изборни фалшификации и наркотероризъм“.

„Президентът на Съединените американски щати Доналд Тръмп даде отличен пример за това, с отстраняването на диктатора Николас Мадуро“, допълни лидерът на ДПС-НН.

Според лидера на „Величие“ Ивелин Михайлов обаче се нарушава международното право.

„Случващото се във Венецуела показва какъв е световният ред в момента“, смята Михайлов. По думите му светът е „капиталистически“ и големите държави се договарят за това как да разпределят ресурсите спрямо своята сила.

Михайлов подчертава във видео в социалните мрежи, че не трябва да се разчита на това, че „велики сили ще ни пазят“. Единственият начин една държава да си гарантира международна сигурност е тя да бъде полезна на световния ред, смята депутатът.

На 3 януари президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му са били заловени, след като САЩ са извършили широкомащабен удар по латиноамериканската страна. На 5 януари Мадуро се яви във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства, за които пледира невинен. По случая заседава извънредно и Съветът за сигурност на ООН.

Министерството на външните работи (МВнР) следи с повишено внимание развитието на ситуацията във Венецуела. С оглед гарантиране сигурността на сънародниците ни в страната, МВнР активира специална кризисна телефонна линия, която координира действията за оказване на необходимото съдействие, съобщиха от пресцентъра на външното ни министерство в събота. Осъществява се постоянна връзка с дипломатическите и консулските представителства на България, допълниха от ведомството.