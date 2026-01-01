След като президентът на Венецуела Николас Мадуро и съпругата му бяха арестувани на 3 януари при операция на американските спецчасти в Каракас, Белият дом разпространи черно-бяла снимка на държавния глава на САЩ Доналд Тръмп с надпис „FAFO“ - популярно в интернет съкращение от израза „F— Around and Find Out“ (пробвай се и ще разбереш).

Изразът доби известност в резултат на хумористично TikTok видео, в което взаимовръзката между "пробата" (F— Around) и опита (Find Out), който получаваш след нея, е илюстрирана чрез L-образна крива.

Възможно ли е FAFO да замени MAGA (Make America Great Again, „Да направим Америка отново велика“) като официалния лозунг на Тръмп? След безпрецедентната военна операция на Съединените щати във Венецуела, президентът на САЩ поднови старите си претенции към суверенни държави и отправи нови заплахи.

Териториалните апетити на Тръмп (ОБЗОР)

Вчера пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1", той заяви, че "режимът в Куба е готов да падне". Военна операция в Колумбия "ми звучи добре", допълни той. "Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", продължи Тръмп. Той отправи предупреждение и към Техеран, като заяви, че Иран ще бъде ударен "много силно", ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република.