Задържаният от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро днес не се призна за виновен по обвиненията в наркотероризъм, след като изненадващото му залавяне от силите на американския президент изненада световните лидери, а левите власти в Каракас реагираха панически, предаде Ройтерс.

Шестдесет и три годишният Мадуро пледира „невинен“ във федералния съд в Ню Йорк по четири криминални обвинения, включващи наркотероризъм, заговор за внос на кокаин и притежание на картечници и разрушителни устройства.

„Невинен съм. Не съм виновен. Аз съм достоен човек. Все още съм президент на страната си“, заяви Мадуро пред съда посредством преводач, преди да бъде прекъснат от федералния съдия Алвин Хелерщайн.

Съпругата на Мадуро Силия Флорес също заяви, че е невинна по предявените й обвинения.

Следващото заседание на съда е насрочено за 17 март.

Мадуро е обвинен, че е ръководил мрежа за трафик на кокаин, която си е партнирала с насилствени групировки, включително мексиканските картели „Синалоа“ и „Зетас“, колумбийската бунтовническа групировка ФАРК и венецуелската банда „Трен де Арагуа“.

Венецуелският президент отдавна отрича обвиненията, като заяви, че те са прикритие за империалистическите интереси към богатите петролни залежи на Венецуела.

Сваленият венецуелски лидер Николас Мадуро и съпругата му Селия Флорес пристигнаха в съда в Ню Йорк, където в 12:00 ч. местно (19:00 ч. българско) време днес ще бъде прочетен пълният списък с обвинения срещу тях.

Николас Мадуро нае известния адвокат по наказателно право Бари Полак за свой защитник по делото за наркотероризъм, по което е изправен пред федерален съд в Ню Йорк, съобщи "Блумбърг".

Полак е дългогодишен адвокат на основателя на "Уикилийкс" Джулиан Асанж.

Опитният юрист от Вашингтон подаде днес уведомление за явяване като защитник на Мадуро. Той присъства в съдебната зала, където Мадуро и съпругата му Силия Флорес пледираха невинни по повдигнатите им обвинения.

Флорес ще бъде представлявана от опитния федерален прокурор от Хюстън Марк Донъли.

Полак ръководи 14-годишната съдебна сага на Асанж, приключила през 2024 г. със споразумение за признаване на вина по обвинения, свързани с изтичане на поверителна информация, засягаща националната сигурност на САЩ.

Според обвинителния акт, разпечатан на 3 януари, Мадуро, съпругата му и други лица са обвинени в наркотероризъм, заговор за внос на кокаин в Съединените щати, както и в притежание на оръжия и "разрушителни устройства".

Ескортирани от офицери на Агенцията за борба с наркотиците (DEA) и под конвой от бронирани камиони, двамата бяха транспортирани от център за задържане в Бруклин до хеликоптерна площадка. Там те бяха качени на вертолет, който ги отведе в Манхатън, където отново бяха прехвърлени в брониран автомобил.

Министерството на правосъдието на САЩ разсекрети ново обвинение срещу Мадуро на 3 януари, част от наказателно дело за трафик на наркотици, което федералното правителство преследва в съда вече 15 години, като венецуелският президент е посочен като обвиняем през последните шест години.

Хелерстайн ръководи делото повече от десетилетие. 92-годишният съдия, назначен от президента Клинтън, е изключително опитен юрист, който е разглеждал редица високопрофилни дела.

Припомняме, че на 3 януари Мадуро бе арестуван заедно със съпругата си от американски спецчасти в столицата на Венецуела Каракас.