Швейцарското правителство обяви, че е замразило всички активи, държани в Швейцария от сваления венецуелски президент Николас Мадуро или неговите сътрудници, „с незабавно действие“.

„С това Федералният съвет (правителството) цели да предотврати изтичането на средства“, се посочва в изявление.

Мадуро ще се яви пред съда в Ню Йорк

В него се подчертава също, че „ако бъдещи съдебни производства разкрият, че средствата са придобити незаконно, Швейцария ще се постарае да гарантира, че те ще бъдат в полза на венецуелския народ“.

Припомняме, че на 3 януари Мадуро бе арестуван заедно със съпругата си от американски спецчасти в столицата на Венецуела Каракас. Той бе отведен в Ню Йорк, където ще се яви пред съда по дело за наркоразпространение.