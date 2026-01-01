Остри реакции след американската военна операция за залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро.

Папа Лъв Четиринадесети призова днес да бъде гарантиран суверенитетът на Венецуела и на върховенството на закона, предаде италианската новинарска агенция АНСА.

"Благото на обичания венецуелски народ трябва да надделее над всички други съображения и да доведе до преодоляване на насилието и до поемане по пътя на справедливостта и мира, гарантирайки суверенитета на страната и върховенството на закона, залегнало в Конституцията, зачитайки човешките и гражданските права на всеки човек и работейки за изграждане на спокойно бъдеще на сътрудничество, стабилност и хармония, със специално внимание към най-бедните, които страдат поради трудната икономическа ситуация“, заяви папа Лъв Четиринадесети, който днес във Ватикана произнесе неделната молитва „Ангел Господен“.

Той призова Венецуела да остане независима държава и посочи, че следи събитията последвали свалянето на президента Николас Мадуро от САЩ с "душа, изпълнена със загриженост“, предаде Ройтерс.

"Не трябва да се бавим с преодоляването на насилието“, посочи папата от балкона на кабинета си пред поклонници на площад "Свети Петър“.

Управляващата в Турция Партия на справедливостта и развитието (ПСР) осъди остро американската военна операция във Венецуела и залавянето на президента Николас Мадуро и съпругата му.

„Не одобряваме никакви действия, които са насочени срещу принципите на политическата легитимност и нарушават международното право. Подчертаваме, че венецуелският народ е единственият притежател на политическия суверенитет в своята страна“, заяви заместник-председателят на ПСР и неин говорител Йомер Челик, съобщиха турските медии А Хабер и НТВ.

В изявлението се посочва, че „тези принципи стоят в основата на политическия живот на нашия президент (Реджеп Тайип Ердоган), който е най-силният им защитник, както и на действията на Партията на справедливостта и развитието (ПСР). Нашият подход към събитията във Венецуела се основава на тези принципи. Няма да приемем никакво развитие, което нарушава тези принципи. Няма да толерираме никакви действия, които са насочени към принципите на политическата легитимност и нарушават международното право“.

Съюзникът на Ердоган и лидер на Партията на националистическото действие Девлет Бахчели реагира още по-остро на събитията във Венецуела, определяйки ги като „повторение на 15 юли“ (има се предвид осуетеният опит за преврат срещу Ердоган на 15 юли 2016 г.).

„Американската военна интервенция във Венецуела, насочена към незаконно и несправедливо отстраняване на президента Николас Мадуро от власт, е добре позната конспирация. Методите, използвани в отвратителния опит за преврат срещу нашия президент, г-н Реджеп Тайип Ердоган, докато той беше в Мармарис на 15 юли 2016 г., организиран от ФЕТО, са идентични с методите, използвани днес спрямо Мадуро. След като не успя да постигне целта си против волята на турската нация на 15 юли 2016 г., Америка сега се опитва да предприеме подобни действия във Венецуела. Би било по-подходящо публикациите и коментарите да разгледат този аспект на въпроса и да привлекат вниманието на обществеността към сходството в методите“, каза Бахчели пред СиЕнЕнТюрк.

Прокюрдската Партия ДЕМ публикува остро изявление срещу действията на САЩ във Венецуела, като ги определи като „съзнателно пренебрегване на международните институции, многостранните механизми и общите правни норми“, съобщи близката до тази партия медия „Рудав“.

Турските медии, както проправителствените, така и опозиционните, изобилстват от остри коментари срещу американската операция във Венецуела и залавянето на Мадуро.

„Петролен удар срещу Мадуро”, пише проправителственият „Сабах“, „САЩ отвлякоха Мадуро“, коментира „Йени Шафак“, „Президентът на САЩ Доналд Тръмп - последният пират на Карибите“, пише в. „Нефес", а опозиционният „Сьозджю“ определя операцията като „бандитизма на века”.

„Сьозджю“ пише още, че Доналд Тръмп предложил на Мадуро да избяга в Турция, но той отказал.

Междувременно посланикът на Венецуела в Анкара Фреди Едуардо Молина Гутиерес заяви, че очаква официално осъждане от страна на Турция на американските атаки, съобщи Хабер7. Засега турската официална позиция се ограничава до призив към участващите страни да проявят сдържаност.

Турция поддържаше тесни връзки с режима на Николас Мадуро във Венецуела. За последно Мадуро беше на официално поссещение в Анкара през 2022 г. по покана на Ердоган.

Северна Корея осъжда ударите на САЩ срещу Венецуела като "най-сериозната форма на нарушаване на суверенитета", съобщи днес агенция КЦТА.

"Инцидентът е поредният пример, който ясно потвърждава още веднъж нечестния и брутален характер на Съединените щати", се казва в съобщението на КЦТА.

Агенцията цитира говорител на севернокорейското Министерство на външните работи.

Мадрид осъжда нарушаването на международното право във Венецуела, заяви испанският премиер Педро Санчес в писмо, адресирано до членовете на оглавяваната от него социалистическа партия по повод американската военна операция за залавянето на венецуелския държавен глава Николас Мадуро, предаде Ройтерс.

В писмото си Санчес стигна по-далеч от вчерашното си изявление, че няма да признае интервенцията, посочва световната агенция. Движението "Сумар" – твърдолинейният ляв коалиционен партньор на Испанската социалистическа работническа партия (ИСРП), призова правителството на Санчес да осъди американските удари, които доведоха до залавянето на Санчес.

Представители на "Сумар" определиха действията на САЩ като империалистическо пиратство срещу страна член на ООН.

Санчес заявява в писмото си, че американската операция е "нарушаване на международното право - акт, който строго осъждаме".

Тръмп твърди, че Мадуро е организирал трафик на наркотици към САЩ и че е дошъл на власт незаконно чрез манипулиране на вота. Мадуро отрича тези твърдения, а властите в Каракас настояват той да бъде освободен.

В Испания е най-голямата венецуелска диаспора извън Латинска Америка и САЩ. Понастоящем там живеят някои високопоставени опозиционни фигури като Едмундо Гонзалес Урутия и Леополдо Лопес.

Стотици леви демонстранти днес се събраха пред сградата на американското посолство в Мадрид, за да изразят недоволството си от действията на Вашингтон.

На свой ред хиляди активисти от венецуелската опозиция и други противници на Мадуро се събраха по-рано на площад "Пуерта дел Сол", за да отпразнуват залавянето на венецуелския президент.

Заместник-председателят на Съвета за сигурност на Русия Дмитрий Медведев заяви днес, че действията на американския президент Доналд Тръмп във Венецуела са незаконни, но последователни, защото той защитава интересите на САЩ, предадоха ТАСС и Ройтерс.

"Трябва да се признае, че въпреки очевидната незаконност на поведението на Тръмп, никой не може да отрече, че определено има последователност в тях. Той и неговият екип защитават националните интереси на страната си доста решително", заяви Медведев пред ТАСС.

Бившият президент и министър-председател на Русия смята, че САЩ гледат на Латинска Америка като на "задния си двор" и че очевидно Тръмп иска контрола върху петролните залежи на Венецуела, посочва Ройтерс.

"Основният мотив на Чичо Сам винаги е бил прост: ресурсите на другите", отбеляза Медведев, използвайки широко известния псевдоним на САЩ. "Тръмп не го и крие. Какво можем да кажем - това е lex fortissimum (на латински език - бел. ред), или правото на най-силния", акцентира висшият руски политик, цитиран от ТАСС.

Той обърна внимание, че ако подобни действия са били предприети срещу по-силна от Венецуела държава, то биха били изтълкувани като обявяване на война.

Същевременно Медведев разкритикува позицията на Европа за "нелегитимноста" на задържания от САЩ венецуелски президент Николас Мадуро.

"Тезата за "нелегитимността" на президента Мадуро не издържа. Защо ли по-рано европейците не са повдигали този въпрос", каза за ТАСС Медведев, според когото отстраняването на Володимир Зеленски от поста президент на Украйна е "въпрос на близко бъдеще".

Николас Мадуро беше начело на брутална диктатура и краят на режима му дава нова надежда за Венецуела, написа гръцкият министър-председател Кириакос Мицотакис в платформата Екс, като допълни, че не е времето за се коментира законността на последните действия, т.е. военната операция на САЩ и извеждането на Мадуро от страната, за да му бъдат повдигнати обвинения.

„Николас Мадуро беше начело на брутална и репресивна диктатура, която донесе невъобразимо страдание на венецуелския народ. Краят на режима му дава нова надежда на страната. Не е времето да коментираме законността на последните действия. Приоритет сега трябва да бъде да се осигури мирен и бърз преход съм ново инклузивно правителство, което се радва на пълна демократична легитимност. Гърция ще се координира с партньорите си от Европейския съюз и Съвета за сигурност на ООН по въпроса. Оставаме фокусирани върху осигуряването на безопасността на гръцките граждани в страната“, написа Мицотакис.

Позицията на Мицотакис беше критикувана от голяма част от гръцката опозиция, като най-голямата опозиционна сила, лявоцентристкото ПАСОК – Движение за промяна, заяви, че „необходимостта от смяна на страницата във Венецуела не узаконява решения като вчерашното, нито може да стане в отсъствието на народа на Венецуела, който трябва да има първата дума като независим и суверенен“, предаде АНА-МПА. От ПАСОК попитаха дали има определени моменти, в които Гърция поддържа международното право, и други, в които не се интересува от грубите му нарушения, и на какъв аргумент ще се позовава гръцкото правителство оттук нататък за спазването на международната законност в Кипър и в Егейско море.

В отговор на критиките източници от правителството са заявили, че в публикацията си Мицотакис е посочил въпросите за законността на действията във Венецуела, като е отбелязал, че те ще бъдат оценени в подходящ момент, като на този етап се е обявил в подкрепа на гладък преход към режим на демократична легитимност в полза на народа на Венецуела.

Израелският министър-председател Бенямин Нетаняху изрази по време на днешното заседание на кабинета "подкрепата“ на своето правителство за "категоричното решение и решителните действия на Съединените щати“ във Венецуела, предаде Франс прес.

С американска военна операция вчера бе свален от власт венецуелският президент Николас Мадуро.

След задържането му САЩ възнамеряват временно да поемат управлението на южноамериканската страна, заяви американският президент Доналд Тръмп.

"В Латинска Америка (...) няколко държави се завръщат в американската сфера на влияние и (...) подновяват връзките си с Държавата Израел. Приветстваме това, поздравяваме президента Тръмп (...) и също така поздравяваме американските въоръжени сили, които проведоха перфектна операция“, заяви Нетаняху, цитиран от АФП.

От друга страна, Нетаняху каза, че Израел е солидарен с борбата на иранския народ, по повод протестите в Иран заради влошаващото се икономическо положение.