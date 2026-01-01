След безпрецедентната военна операция на САЩ във Венецуела на 3 декември, при която президентът Николас Мадуро бе отвлечен заедно със съпругата си от американски спецчасти, държавният глава на Съединените щати Доналд Тръмп поднови старите си претенции към суверенни държави и отправи нови заплахи.

Тръмп: Режимът в Куба изглежда готов да падне

Режимът в Куба изглежда "готов да падне", каза той по-рано днес. Говорейки пред репортери на борда на самолета си "Еър Форс 1", Тръмп се аргументира, че на комунистическото правителство в Хавана ще му е трудно "да се задържи" без венецуелския петрол.

"Не мисля, че ще е необходимо да действаме", продължи той, имайки предвид американска военна операция в Куба. Президентът на САЩ добави, че в тази страна, обхваната от тежка криза, "изглежда, всичко се разпада".

„Звучи добре“: Тръмп заплаши Колумбия с военна операция

Военна операция в Колумбия "ми звучи добре", посочи Тръмп. Той се аргументира: "Колумбия (подобно на съседна Венецуела) също е много болна (и) е управлявана от болен човек, който обича да произвежда кокаин и да го продава на Съединените щати". Той "обаче няма да го прави много дълго", добави американският държавен глава, визирайки своя колумбийски колега Густаво Петро.

Представител на левицата, Петро отхвърли обвиненията и критиките, отправени по негов адрес, предаде Франс прес. "Името ми... не фигурира в съдебните досиета за трафик на наркотици. Спрете да ме клеветите, г-н Тръмп", обърна се колумбийският президент към американския си колега в социалната мрежа "Екс". Той разкритикува военната операция във Венецуела.

Тръмп: Имаме нужда от Гренландия

"Имаме нужда от Гренландия от гледна точка на националната сигурност и Дания няма да може да се погрижи за нея", продължи Тръмп.

По-рано вчера датската министър-председателка Мете Фредериксен призова Съединените щати "да спрат със заплахите си" във връзка с острова, който е автономна територия на страната ѝ в Арктика.

Тръмп с остро предупреждение към Иран: Не стреляйте по протестиращи

Макар че разполага с ядрено оръжие, Иран също попадна във военните планове на американския президент. Той предупреди за пореден път, че Иран ще бъде ударен "много силно", ако бъдат убити демонстранти, протестиращи срещу влошаващото се икономическо положение в Ислямската република.

"Наблюдаваме това много внимателно. Ако започнат да убиват хора, както са правили в миналото, мисля, че ще бъдат ударени много силно от Съединените щати", коментира американският държавен глава.

Тръмп е близък съюзник на Израел - заклетия враг на Ислямската република. САЩ се включиха в израелската кампания на въздушни удари срещу Иран през юни миналата година.