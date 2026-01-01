Докато светът следи внимателно политическите трусове във Венецуела, едно на пръв поглед не толкова съществено нещо успя да привлече вниманието на хората в социалните мрежи, медиите и дори модните анализатори – анцугът на венецуелския президент Николас Мадуро.

Кой е Николас Мадуро – портрет на президента на Венецуела

Припомняме, че Мадуро, дългогодишният венецуелски лидер, и съпругата му Силия Флорес бяха заловени при нощен рейд в Каракас през уикенда и отведени в САЩ, където Мадуро е изправен пред федерални обвинения.

Снимка на венецуелския президент Николас Мадуро, задържан в САЩ, може би го превърна в „моден инфлуенсър“. Кадърът бързо обиколи интернет и превърна анцуга на Nike в неочакван хит.

Kогато президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка на Мадуро на 3 януари, след като беше заловен от американските сили, интернет детективи бързо идентифицираха облеклото - и оттогава не спират да говорят за него.

На снимката Мадуро е облечен в сив анцуг на Nike Tech Fleece. След публикацията от 3 януари търсенията на „Nike Tech“ в Google рязко се увеличиха, според Google Trends.

Онлайн разговорите за линията спортни облекла също се увеличиха драстично в X, съобщи разузнавателната платформа PeakMetrics пред Business Insider. Nike Tech беше споменат в над 5000 публикации в X на ден между 3 и 5 януари, според PeakMetrics. Това е повече от приблизително 325 публикации на ден, средно от 1 ноември до 31 декември.

В TikTok потребители публикуваха генерирани от изкуствен интелект версии на снимката и се подиграваха с модния избор. Някои потребители се пошегуваха, че това е нова кампания на Nike. Други направиха публикации в стил „откраднаха визията“, в които разписаха цената на цялото облекло, включително затъмнената маска за очи и покривалото за уши. Комплектът струва общо над 200 долара.

Към понеделник сутринта, моделът на суитшърт с цип Nike Tech, с което Мадуро беше сниман, беше разпродаден на американския уебсайт на Nike. Nike отказа коментар.