Френският президент Еманюел Макрон заяви днес пред министерския съвет, че Франция "не подкрепя и не одобрява" методите, използвани от САЩ за залавянето на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи говорителката на правителството Мод Брежон, цитирана от Франс прес.

Френският държавен глава добави, че Мадуро е "диктатор" и че неговото оттегляне е "добра новина за венецуелците", отбеляза тя пред медиите.

Макрон беше подложен на критики, особено от страна на левицата, за първоначалната си реакция, в която не спомена нищо за метода, използван от Вашингтон, припомня АФП.