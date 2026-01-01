Иран призова за освобождаването на Николас Мадуро, сваленият президент на близък съюзник на Техеран – Венецуела, който беше задържан по време на военна операция на САЩ и откаран в Ню Йорк, за да бъде съден.

„Президентът на една страна и съпругата му бяха отвлечени. Това не е нещо, с което да се гордеем; това е незаконно действие. Както подчертаха венецуелците, техният президент трябва да бъде освободен“, заяви говорителят на външното министерство Есмаил Бакаи на седмична пресконференция.

Техеран каза също, че отношенията му с близкия му съюзник Венецуела остават непроменени, предаде АФП.

„Нашите отношения с всички страни, включително Венецуела, се основават на взаимно уважение и ще останат такива. Ние сме в контакт с венецуелските власти“, посочи говорителят.