Късметлия е спечелил почти половин милион долара от зaлог за залавянето на президента на Венецуела малко преди това да бъде официално обявено, което поражда въпроси дали някой е извлякъл печалба от вътрешна информация за операцията на САЩ.

Зaлозите в Polymarket - платформа, базирана на криптовалути, че Николас Мадуро ще бъде свален от власт до края на януари, са се увеличили в часовете преди американският държавен глава на Доналд Тръмп да обяви на 3 януари, че венецуелският лидер е зaловен.

Акаунт, присъединил се към платформата миналия месец, заел четири позиции, свързани с Венецуела, и спечелил над 436 000 долара (322 000 паунда) от зaлог в размер на 32 537 долара.

Анцугът на Мадуро: Nike спечели от задържането на венецуелския президент

Остава неясно кой е направил прогнозата, пише "Би Би Си". Анонимният акаунт е имал блокчейн идентификатор, съставен от букви и цифри.

Данни на Polymarket показват, че в следобедните часове на петък, 2 януари, търговците са оценявали вероятността за отстраняването на Мадуро на едва 6,5%.

Малко преди полунощ обаче тя е скочила до 11%, а в ранните часове на 3 януари е нараснала рязко, което показва внезапна промяна в позициите точно преди Тръмп да публикува в социалните мрежи, че Мадуро е арестуван от САЩ.

Търговията с вътрешна информация е незаконна на фондовите пазари, но регулациите на пазарите за прогнози са по-ограничени.