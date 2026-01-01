Снеговалежът ще доведе до отмяната на голям брой полети на двете основни летища в Париж в ранните часове на 7 януари, съобщи френският министър на транспорта Филип Табаро.

На летище „Роаси – Шарл дьо Гол“, което обслужва основно дълги разстояния, ще бъдат отменени 40% от планираните полети между 9:00 и 14:00 ч. местно време, за да се осигури време за почистване на пистите и обезледяване на самолетите, уточни той.

На летище „Орли“ ще бъдат анулирани 25% от полетите между 6:00 и 13:00 ч. поради същите причини, добави министърът.