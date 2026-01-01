Получих уверение от премиера Кириакос Мицотакис, че въпросът с блокадата по границата ще бъде решен в близките дни. Това заяви министър-председателят в оставка Росен Желязков след разговор с гръцкия премиер, съобщиха от пресслужбата на Министерския съвет.

В Париж, където двамата участваха в срещата на Коалицията на желаещите, те обсъдиха темата за блокадите от страна на гръцките фермери на граничните пунктове и основни пътни артерии между Гърция и България.

Желязков подчерта, че темата е от значение не само на двустранно ниво, но също така касае нормалното функциониране на европейските транспортни коридори, на общия пазар и свободното движение на хора и стоки. Това е въпрос, който е в интерес на българските превозвачи, но в същото време е и в интерес и на гръцката индустрия, на гръцките фермери, каза той и припомни, че България и Гърция са част от Шенгенското пространство. Говорим за принципи, които са наднационални, добави Желязков и посочи, че позицията на българските превозвачи е справедлива и правителството работи в нейна защита.

Стотици шофьори блокирани на границата: България и Гърция търсят изход

Вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията в оставка Гроздан Караджов днес проведе телефонен разговор с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас във връзка с продължаващите блокади от страна на гръцките фермери. По време на разговора Караджов изрази сериозната загриженост на българската страна от ескалиращите протести, които продължават повече от месец и водят до образуването на дълги колони от товарни автомобили на българска територия, значителни икономически загуби и сериозни затруднения за българските превозвачи. Той подчерта, че блокадите не само нарушават свободното движение на стоки и хора в рамките на Европейския съюз, но и оставят стотици шофьори да чакат с часове при тежки зимни условия.

Протестиращите гръцки земеделци заплашват с пълно затваряне на основните пътища и граничните пунктове в четвъртък и петък. Те блокират пътища в страната от края на ноември и дадоха срок на гръцкото правителството до сряда включително да отговори на основните им искания.