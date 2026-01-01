На 6 януари православната църква отбелязва Богоявление или Йордановден - един от най-големите християнски празници в началото на всяка година.

Празникът е посветен на кръщението на въплътения в човешки образ Син Божи, Иисус Христос, в река Йордан от свети Йоан Кръстител.

Стотици смелчаци се хвърлиха в ледените води, за да спасят кръста.

Ето кои мъже извадиха кръста в страната:

Калофер:

Стотици мъже и тази година се включиха в традиционното мъжко хоро на Богоявление в студените води на река Тунджа. Богоявленският ритуал в Калофер започна с тържествена света литургия, отслужена в църквата „Св. Архангел Михаил“.

БГНЕС

След литургията участниците, които по думите на кмета на града Драгомир Боев традиционно са около 200 момчета и мъже от Калофер, с литийно шествие стигнаха до местността Сивча, където ден преди празника се прави бент на реката.

Първи в студените води на Тунджа влязоха мъжете от Калофер, като традиционното им шествие в реката започна със стихотворението „Майце си“ на Христо Ботев.

БТА

На завиреното място до моста се изви традиционното мъжко хоро, предшестващо ваденето на разпятието, което бе хвърлено от отец Димитър. След това мъжете запяха песента „Залюбила е Василка“.

Шипка:

За десета поредна година в Шипка първи „спасиха“ богоявленския кръст. По традиция дървеното разпятие тук се хвърля на зазоряване, а тази година във водите на река Селска влязоха общо 50 млади мъже от града и от други населени места, които се хванаха на традиционното мъжко хоро.

БТА

Най-бърз беше 18-годишният Лазар Даракчиев, който е с шипченски корени, но живее и учи в Пловдив. По традиция той предаде разпятието на най-младия участник в ритуала – Борислав Бялов, който е на седем години и участва в ритуала от 2-годишен.

БТА

БТА

В Шипка богоявленският ритуал е преплетен и с местна традиция - всяка година на днешния ден шипченци отдават почит към местния войвода Пеньо Черньоолу. Песента за него с годините се е превърнала в химн на богоявленския ритуал в града, а задължително условие за всички участници е да я знаят.

Кърджали:

На Богоявление бяха изпълнени два ритуала по хвърляне на кръста. Единият бе във водите на река Арда, а другият - за деца до 14 години в отоплен басейн в двора на Средновековен манастир „Св. Йоан Предтеча“. Двама младежи на 14 години стигнаха първи до него. Димитър Николов при големите и Виктор Недялков при децата до 14 години, в отопления басейн.

БТА

Ритуалът по хвърлянето на кръста на Йордановден изпълни Пловдивският митрополит Николай, който преди това освети воинските знамена. Общо 40 младежи и мъже се бяха записали за ритуала във водите на реката и 31 деца за церемонията в басейна.

"Димитър Николов скача от три години, но за първи път в реката", каза той пред журналисти. „Имаше и по-големи и мислех, че те ще хванат кръста, но все пак се надявах това да съм аз“, каза още Митко.

БТА

Той е ученик от Професионалната гимназия по електротехника и електроника „Капитан Петко войвода“ в Кърджали, тренира водна топка и пожела здраве за себе си, за близките си и за съгражданите си.

БТА

Виктор Недялков скача за кръста в отопления басейн за четвърти път и това е първият път, в който го хваща. Той е ученик в Средно училище „Йордан Йовков“. Той също пожела здраве за себе си и за близките си.

Свищов:

18-годишният Ивайло Йорданов спаси богоявленския кръст от водите на река Дунав край за втора поредна година.

БТА

БТА

Казанлък:

Почти 40 мъже спазиха традицията и взеха участие в Богоявленския ритуал в града.

БТА

Разпятието от водите на Старата река извади 16-годишният Виктор Трендафилов, ученик в местното Средно училище „Екзарх Антим I“, който участва в ритуала за първа година.

БТА

БТА

Той призова всички, които не са участвали, да го направят - не за победата, а за здраве.