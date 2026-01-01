18-годишно момче извади богоявленския кръст от водите на езерото „Дружба“ на Йордановден, докато по време на ритуала възникна напрежение, след като мъж се опита да прекъсне словото на патриарх Даниил, което наложи намесата на полицията.

Смелост и вяра: Кои мъже извадиха кръста от ледените води в страната (ОБЗОР)

В социалните мрежи се появи видео, на което се вижда, че докато патриарх Даниил произнася словото, мъж се опитва да прекъсне Негово Светейшество като се провикна „Хвърляй кръста“. В този момент друг мъж му прави забележка, след което между двамата възниква спор. Намесиха се полицаи и мъжът бе помолен да напусне.

Васил Борисов, на 18 години, извади богоявленския кръст от водите на езерото в столичния квартал "Дружба". „За първи път скачам за кръста. За мен това, че извадих кръста, е знак от Бога, че ще постигна всичко и че Бог е с мен“, обясни Васил. Горд съм да бъда българин, Бог да пази България, каза още той.

БТА

В „спасяването“ на богоявленския кръст участваха общо 40 мъже.

„Няма човек, който да не пази съкровеното желание да види Бога, да общува и да бъде с Бога. Бог е непознаваем по своята природа, но велико е неговото човеколюбие, защото той създаде човека да бъде храм божий и да обитава Бог в нас“, каза Българският патриарх и Софийски митрополит Даниил преди хвърлянето на кръста във водата.

БТА

„Сам Господ преодоля тази непреодолима пропаст след грехопадението, когато нашите прародители отстъпиха от него, но божиите съдби и определения са неотменими. Сам той дойде и прие човешката природа, а на днешния ден празнуваме това велико събитие, когато, около 30-годишен, Господ, начевайки своето обществено служение, дошъл на река Йордан“, каза още патриарх Даниил. Той отслужи Велик богоявленски водосвет, преди това имаше литийно шествие, което тръгна от храма "Св. преп. Наум Охридски".

Сред присъстващите на ритуала по спасяването на богоявленския кръст бяха председателят на Столичния общински съвет Цветомир Петров, зам.-кметът по финанси Георги Клисурски, зам.-кметът по екология Надежда Бобчева, кметът на столичния район "Искър" Петко Краев.