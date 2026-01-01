Софийска районна прокуратура обвини 36-годишен мъж, намушкал с нож друг мъж пред Народния театър „Иван Вазов“, съобщиха от обвинението.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 4 януари около 20,30 часа на площада пред Народен театър „Иван Вазов“ в гр. София, обвиняемият е нанесъл удар с нож в дланта на другия.

Вследствие на това му причинил телесна повреда, изразяваща се в прободно-порезна рана на лявата ръка. Деянието е извършено по хулигански подбуди – на публично място, при липса на личен мотив, без обвиняемият да е предизвикан от пострадалия. 36-годишният мъж е демонстрирал безнаказаност и пренебрежение на установените правила, закрилящи добрите нрави в обществото и телесната неприкосновеност.

По случая се води разследване, за което се предвижда затвор. Обвиняемият е осъждан. С постановление на прокурор, той е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за постоянен арест спрямо обвиняемия.