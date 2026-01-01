Задържаха двама мъже след отправени закани за убийство, съобщиха от полицията в Шумен.

За отправяне на заплаха към майка си, с нож в ръка, е задържан 43-годишен мъж от хитринското село Тимарево.

На 31 декември той е нарушил съдебна заповед за защита от домашно насилие спрямо жената, като в жилището ѝ е отправил и закана за убийство.

Мъж на 56 години от калиновското село Гусла също е задържан, след като отправил закана за убийство към 49-годишната си съпруга на 3 януари.

В началото на май миналата година директорът на Областната дирекция на МВР старши комисар Георги Гендов съобщи, че се отчита ръст със 118 процента при престъпленията в условията на домашно насилие през 2024 г. в Шуменско.