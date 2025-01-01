Два случая на домашно насилие разследват служители от Първо РУ в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Перник.

Малко преди 17 часа вчера на тел. 112 е подаден сигнал от 48-годишна перничанка, че 16-годишният ѝ син ѝ е нанесъл побой.

След преглед в ЦСМП е установено, че жената е с охлузни рани по тялото и крайниците. Обработена е и освободена за домашно лечение. Тийнейджърът е задържан за срок до 24 ч.

Около 02:30 ч. тази нощ 74-годишен мъж от Перник е подал сигнал в полицията, че след възникнал скандал със сина му е бил блъснат на земята и е получил охлузна рана на гърба.

На място са пристигнали полицейски служители, които са задържали 47-годишния му син. На мъжа е наложена 24-часова полицейска мярка.

По случая са образувани бързи производства, като разследванията продължават под надзора на прокуратурата.