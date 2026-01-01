Американският борец за граждански права и баптистки свещеник Джеси Джаксън, израснал в южните американски щати по време на сегрегацията и станал впоследствие сътрудник на Мартин Лутър Кинг, почина днес на 84-годишна възраст, съобщи неговото семейство, цитирано от Ройтерс.

"Нашият баща ръководеше общности. Той беше не само глава на нашето семейство, но и лидер на потиснатите, хората без глас и онеправданите по света", заяви семейството на Джаксън.

Джаксън, който беше вдъхновяващ оратор и живееше от дълги години в Чикаго, беше диагностициран с болестта на Паркинсон през 2017 г.

Джаксън беше застъпник за правата на афроамериканците и други маргинализирани общности още от епохата на движението за граждански свободи през 60-те години на миналия век, оглавявано от неговия ментор Мартин Лутър Кинг, неудържим социален активист и баптистки свещеник.

Джаксън става близък сътрудник на Мартин Лутър Кинг и понякога пътува с него. В деня, в който Кинг е убит на балкона на мотел "Лорен" в град Мемфис, Джаксън се е намирал само един етаж по-долу от него. Той вбесява други сътрудници на Кинг с твърдението си пред репортери, че е държал умиращия Кинг в ръцете си и че е бил последният човек, с когото Кинг е разговарял.

Джаксън преодоля поредица от скандали, но остана виден защитник на гражданските права в продължение на десетилетия.

Той участва в първични избори, за да бъде номиниран за кандидат за президент от редиците на Демократическата партия последователно през 1984 и 1988 г., като същевременно получава много гласове от афроамерикански и либерални избиратели от бялото население заради организирането на убедителни кампании. В крайна сметка обаче не успява да бъде номиниран и официално не заема публична длъжност.

Преди неговият съгражданин Барак Обама да бъде избран за президент през 2008 г. никой друг афроамерикански кандидат не се бе доближавал толкова близко до номинация от едната от двете големи партии.

През 1984 г. Джаксън получава 3,3 млн. гласа в своя подкрепа за номинация за президент от Демократическата партия, като по този начин се класира на трето място след номинираните Уолтър Мондейл и Гари Харт в надпреварата им срещу настоящия по това време президент от Републиканската партия Роналд Рейгън.

През 1988 г. Джаксън е по-умерен и популярен кандидат, като се класира на второ място на изборите на демократите за определяне на президентски кандидат срещу президента републиканец Джордж Буш старши. През тази година Джаксън водеше оспорвана надпревара с Майкъл Дукакис, който в крайна сметка става кандидат на демократите. Така Джаксън спечелва 11 щатски първични избори и събрания, някои от които в южните щати и събира 6,8 млн. гласа в предварителните избори за номинация.

Джаксън изиграва основна роля в освобождаването на американци, задържани в Сирия, Куба, Ирак и Сърбия съответно през 1984, 1990 и 1999 г.

Борецът за граждански свободи основава организацията за граждански права "Операция Пуш" (Operation PUSH), базирана в Чикаго, както и Националната коалиция на дъгата. Джаксън е назначен също за специален пратеник на президента Бил Клинтън в Африка през 90-те години на миналия век.