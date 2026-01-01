Европейската комисия (ЕК) закри наказателната процедура срещу България за достъпа до правосъдие в областта на качеството на атмосферния въздух.

Решението на ЕК беше взето на 11 март 2026 г. след положителна оценка на направените от България законодателни промени.

Процедурата беше открита през 2020 г., след като комисията установи, че националното законодателство в областта на околната среда не осигурява в пълна степен възможност на представители на обществеността да оспорват по съдебен ред общинските програми за качество на атмосферния въздух.

В отговор на констатациите на ЕК бяха предприети необходимите действия за промени в законодателството. За целта беше разработен проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, с който се предвиди изрична възможност общинските програми за качество на атмосферния въздух да бъдат оспорвани по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Поради нестабилната политическа обстановка в страната законопроектът беше окончателно приет от Народното събрание на 11 септември 2025 г., припомня МОСВ.

От екоминистерството заявяват, че продължава да работи последователно за ефективно прилагане и пълно спазване на европейското екологично законодателство в интерес на по-добрата защита на околната среда и здравето на гражданите.