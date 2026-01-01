На брифинг пред медиите в сряда, 11 март, прокуратурата разкри нови подробности около трагичните случаи край хижа "Петрохан" и връх Околчица, при които загинаха шестима души, сред които и Николай Златков.

След пресконференцията майката на Николай Златков - Ралица Асенова заяви, че разследващите са се опитали да не кажат нищо, но всъщност са казали много.

Психология, сексуалност и религия: Експертизи ще търсят мотивите зад трагедията на Петрохан и Околчица

Според нея опитите да се потулят лъжите от предходни изявления не минават. „Защо не ни говорихте за фенобарбитала? Какво стана с него? Забравихме ли за него. Опитите да се потулят лъжите ви от предходните брифинги не минават! Аз помня!!“, пише тя.

Следователите не дадоха възможност да се зададат въпроси след изявлението им. Майката на Николай отбелязва този факт в поста си във Фейсбук. „Говорете за съществените неща! Шест убити човека, едно от които е дете! Отговаряйте на въпроси за това! Защо не дадохте възможност да ви се задават въпроси?“

Асенова пита още „Защо не ни говорихте за оръжието на местопрестъплението? За Ники беше казано - сляпото огнестрелно раняване - това означава че има входна рана, но няма изходна! Това поражда много въпроси не мислите ли? Не става ли ясно вече, защо се боря толкова настървено. Как ако е от упор убит синът ми проектила ще е заседнал в тилната кост? А това го знам от съдебният лекар, с който разговарях когато ходих и настоявах да видя тялото на Ники“.

Майката на Николай Златков: Месец след смъртта му не ме пускат да го видя

Тя иронично похвали следователите, че са обединили двете разследвания. „Браво на вас, че най-накрая обединихте двете досъдебни производства! Иска ми за това беше входиран на 13 февруари и никога никой от вас не благоволи дори да ми отговори на това искане. Преди точно един месец! Нищо, че и в национален ефир говорих за това. На никой не му направи впечатление. Вие днес ни обяснявате, че вие сте били решили. Браво на вас най-сетне. А до сега какво правихте? Защо телата трябваше да седят във Враца един месец? И ние дори да не можем да ги видим? Колко улики и доказателства бяха загубени и заличени? Излагацията е покъртителна. Кога ще ми отговорите и на всички други искания? Аз имам няколко входирани такива към вас? Още месец ли ще чакам преди да излезнете и да кажете, че вие сте решили, а истината е, че аз ви входирам от месец искания и вие нищо не правите по тях! Кочина е меко казано!“.

Тя поиска и оставки заради изказване по време на брифинга.

„Ето заради това изказване на тази леличка всички трябва да си подадат оставката е моето скромно мнение като майка на един от убитите:

“Само да допълня, предстои да бъде назначена съдебна психолого-психиатрична, сексологична и теологична експертиза с участие на вещи лица в съответните области. Тази експертиза ще ни даде отговор на редица въпроси, свързани с поведението на шестимата, начинът на живот, отношенията между тях, както и яснота, евентуално, за мотивите за извършените престъпления. Това е което можем да кажем на този етап.”, пише тя.

Желанието й е да има публичност. „Нека всички видят и прочетат за безобразията, некомпетентността и лъжите, с които сме принудени да се справяме вече месец и половина!”.