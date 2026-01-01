Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет избра единодушно Недко Симов за административен ръководител – окръжен прокурор на Окръжна прокуратура – Смолян, съобщи Боряна Димитрова, говорител на Апелативната прокуратура.

Решението за втория мандат на Симов е взето след явно гласуване с девет гласа „за“.

Сред основните приоритети в работата си той откроява приключването в разумен срок на делата с продължително разследване – над три, четири и пет години, както и предприемането на по-решителни мерки за дисциплиниране на вещите лица.

Като цели той посочи още намаляване на процента на оправдателните присъди и върнатите дела, подобряване на разкриваемостта на криминалните престъпления в съдебния район и засилен фокус върху делата, свързани с домашно насилие и с употребата и разпространението на наркотични вещества.

Недко Симов има над 25 години юридически стаж. Професионалният му път започва през 2001 г. като младши прокурор в Районна прокуратура – Смолян, а от 2002 г. е прокурор в същата прокуратура. През 2009 г. е назначен за заместник-окръжен прокурор в Окръжна прокуратура – Смолян. От 2013 г. изпълнява функциите на административен ръководител, в периода 2020 – 2025 г. е административен ръководител на прокуратурата, а от 24 декември 2025 г. е изпълняващ функциите „административен ръководител – окръжен прокурор“.