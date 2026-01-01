Израелската армия е готова да продължи войната с Иран толкова дълго, колкото е необходимо, каза днес пред журналисти нейният говорител бригаден генерал Ефи Дефрин, съобщи Ройтерс.

"Като армия ние сме готови да продължим кампанията толкова дълго, колкото е необходимо", подчерта говорителят на израелската армия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви по-рано пред "Аксиос", че войната с Иран ще приключи скоро, тъй като "на практика вече не е останало нищо" за поразяване.

Най-малко 8 души бяха убити днес при нова израелска атака срещу Южен Ливан, съобщи ливанското Министерство на здравеопазването, цитирано от Франс прес.

Тръмп: Войната с Иран е почти приключила

„По предварителни данни при израелската атака срещу селището Тибнин в района на Бинт Джбейл има 8 убити“, каза в изявление министерството.

Ливанската Национална новинарска агенция (ННА) предаде, че ударът е бил насочен срещу сграда, обитавана от разселени хора, а сред жертвите са пет души от едно семейство.

Високопоставен израелски военен заяви днес, че ливанската групировка „Хизбула“ и Иран са извършили съвместна ракетна атака срещу Северен Израел, съобщи Ройтерс.

Агенцията отбелязва, че това е първата координирана атака от началото на войната.