Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) извършва засилен мониторинг на пазара на горива и на цените на основни стоки на фона на нарастващите притеснения от поскъпване. Това заяви в ефира на сутрешния блок „Здравей, България“ членът на Комисия за защита на конкуренцията Жельо Бойчев. Той коментира и високите надценки в хранителния сектор, особено при млечните продукти.

„В секторния анализ на храните установихме тежки деформации. От една страна българските граждани плащат едни от най-скъпите млечни продукти, а от друга – производителите и преработвателите изнемогват и фалират. Това означава, че има сериозен проблем в разпределението на добавената стойност по веригата“, каза той.

Според анализа на комисията основният проблем е в последния етап от веригата – търговията на дребно.

„Констатирали сме надценки от 60, 70, 80, дори 90 процента. Тоест продукт, който струва 10 лева на доставна цена, може да се продава за 17, 18 или дори 19 лева“, посочи Бойчев.

По думите му освен търговската надценка проблем са и допълнителните условия, които големите вериги поставят на доставчиците.

„Често производителите са принуждавани да дават различни отстъпки – за маркетинг, логистика и други услуги. Това също влияе върху крайната цена. Но проблемът е, че производителите рядко подават сигнали, защото се страхуват, че ще загубят достъп до пазара“, обясни той.

От КЗК вече са започнали нови анализи и събират данни за договорите между производители и търговски вериги.

„Изискали сме информация от големите вериги за начина им на ценообразуване, за цените на доставките и договорните им отношения с производителите. Именно така се стига до доказателства за подобни практики“, заключи Бойчев.