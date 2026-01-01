"ДПС-Ново начало" ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

Столичният кмет Васил Терзиев и общинските съветници от ПП-ДБ-СС са подготвили схема за придобиването на държавни имоти в София. Става дума за повече от 20 апетитни имота, в скъпи и атрактивни квартали, общо над 1300 дка, което прави повече от един квадратен километър държавна земя в София! И искат да им бъдат харизани от кого - разбира се от техните съпартийци от служебния кабинет, написа лидерът на "ДПС-Ново начало" Делян Пеевски.

"Кметът Терзиев, който постави абсолютен рекорд за некадърно и вредно управление се огледа в имотите на софиянци! Това е моделът “ПП-Петрохан”! От началото на мандата му София се превърна в най-мръсната столица в ЕС, има огромни нерешени проблеми с инфраструктура, недостиг детски градини и ясли, презастрояване, мръсен въздух и транспортни проблеми", пише още той.

По думите му тъй като държавните имоти в столицата са национален ресурс, решенията за тях трябва да се вземат прозрачно, от редовна власт и с пълна политическа отговорност. "ДПС-Ново начало" ще внесе предложение в Народното събрание за налагането на мораториум върху прехвърлянето на държавни имоти от служебно правителство.

"По Конституция служебният кабинет има една основна политическа отговорност и задължение - осигуряването на условия за провеждането на честни избори, а от назначаването си до днес - за две седмици кабинетът “Йотова-Сорос-Петрохан” действа като шпицкоманда - реваншистки с поголовна чистка и уволнения във всички държавни структури", написа още той.