Размерът на средния осигурителен доход за страната за месец януари 2026 г. е 1006,70 евро, а размерът на средномесечния осигурителен доход за страната за периода от 1 февруари 2025 г. до 31 януари 2026 г. е 957,91 лв. Това съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Борислав Гуцанов и Катя Паракозова са освободени от състава на Надзорния съвет на НОИ

Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец февруари 2026 г., съгласно Кодекса за социално осигуряване.

Вдигат пенсиите от 1 юли със 7,8%

За декември миналата година размерът на средния осигурителен доход за страната е бил 1999,08 лева.