В центъра на Дубай са били чути експлозии, една от които е много силна, съобщи кореспондентът на AFP, докато Иран продължава кампанията си срещу държави от Персийския залив в отговор на американско-израелските атаки.

Журналистът е видял малки облаци дим, издигащи се над жилищен квартал.

Тези инциденти не са изолирани, а представляват част от развиваща се серия от удари и ответни мерки, която започна на 28 февруари 2026 г.В този ден, 28 февруари 2026 г., Съединените щати и Израел инициираха координирано нападение срещу Иран, събитие, което бележи началото на настоящата конфронтация. В отговор на тази офанзива, Иран незабавно започна да нанася собствени удари в региона. Показателен за първоначалната реакция е инцидентът от същата дата, когато ракета порази хотел "Fairmont The Palm" на изкуствения остров Палм Джумейра в Дубай, при което четирима души бяха ранени, както бе потвърдено от източници като Ройтерс. Този случай ясно демонстрира прекия риск за цивилните зони.Продължаващата иранска кампания включваше по-нататъшни действия. Например, ефектите от нея се проявиха в смъртоносна атака срещу Обединените арабски емирства, която доведе до загиването на един цивилен в Абу Даби. По-нататък, на петия ден от тези удари, експлозии разтърсиха североизточната част на Техеран, с видим дим и прелитащи военни самолети, отразявайки двустранния характер на конфликта. Конфликтът продължи и на дванадесетия ден, когато експлозии бяха чути в Доха, столицата на Катар, като Министерството на вътрешните работи на Катар преди това издаде предупреждение за "високо ниво на заплаха за сигурността" и призова жителите да останат на закрито.В отговор на тази динамика, властите в засегнатите държави предприеха конкретни действия. Противовъздушната отбрана на Обединените арабски емирства (ОАЕ) е в активен режим, като нейните системи реагират на постоянните заплахи от ракети и дронове, идващи от Иран. Това е пряк институционален отговор, насочен към защита на суверенитета и населението. Паралелно с военните действия, официални представители на ОАЕ публично настояват иранската агресия срещу неучастващите в конфликта държави от Залива да спре незабавно, демонстрирайки дипломатическа позиция за деескалация. Днешните съобщения за експлозии в Дубай, Абу Даби и Доха, предадени от АФП и други очевидци, са продължение на тази сложна и ескалираща обстановка.