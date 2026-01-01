Президентът на САЩ Доналд Тръмп назначи вдовицата на убития десен инфлуенсър Чарли Кърк в консултативния съвет на Военновъздушната академия на Съединените щати, съобщиха американски медии.

Кърк, твърд съюзник на Тръмп, беше застрелян на 31-годишна възраст по време на събитие в университетски кампус през септември миналата година, което предизвика вълна от скръб сред консервативните среди.

Говорителката на Белия дом Оливия Уелс заяви пред „Ю Ес Ей Тудей“:

„Президентът Тръмп направи перфектния избор, като назначи Ерика Кърк в Съвета на посетителите на Военновъздушната академия на САЩ.“

Съветът дава препоръки и консултации относно управлението на академията на президента и на министъра на войната.

Съветът на посетителите на Военновъздушната академия, в който Кърк е бил назначена от президента, отдаде почит към съпруга ѝ по време на последното си заседание през декември.

„Съветът помни ангажимента на Чарли към развитието на Военновъздушната академия и вдъхновяването на следващото поколение военнослужещи“, се казва в изявление на органа.

Тръмп посмъртно удостои Кърк с най-високото гражданско отличие на Съединените щати и го определи като „мъченик за истината и свободата“.