Ерика Кърк - вдовицата на американския инфлуенсър Чарли Кърк, който бе убит миналата седмица, ще го замени начело на организацията "Търнинг пойнт - САЩ" ("Повратна точка"), създадена от него, за да привлича млади американци в Републиканската партия, съобщиха представители на организацията, цитирани от Франс прес.

"Движението, което съпругът ми създаде, няма да умре", заяви Ерика Кърк два дни след убийството на съпруга ѝ.

Създадена от Чарли Кърк, когато той е едва 18-годишен, "Търнинг пойнт - САЩ" се утвърждава през годините. Тя има подразделения в над 800 университетски кампуса в цялата страна, а основателят ѝ бе смятан за част от "механизма", спомогнал за преизбирането на Доналд Тръмп за президент миналата година.

След смъртта на 31-годишния Чарли Кърк "управителният съвет на "Търнинг пойнт" избра единодушно Ерика Кърк за директор на организацията", обяви самата организация в социалната мрежа "Екс". Тридесет и шест годишната Ерика е назначена за председателка на управителния съвет.

"Чарли е казвал на няколко души преди, че би искал точно това, в случай на неговата смърт", отбелязва организацията.