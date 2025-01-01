Президентът на САЩ Доналд Тръмп съобщи, че убиецът на консервативния инфлуенсър Чарли Кърк е заловен, предаде "Би Би Си". В интервю за "Фокс Нюз" Тръмп заяви, че познат на извършителя е информирал баща му, който е предал сина си на федералните власти.

По данни на New York Post убийството е било извършено от 22-годишен мъж от щата Юта на име Тайлър Робинсън.

Who radicalized Tyler Robinson?



A full audit of his digital footprint must be made public and those responsible for the radicalization must be held accountable as if they pulled the trigger themselves. pic.twitter.com/lY08KCZP5S — Eric Spracklen🦆🐈 (@EricSpracklen) September 12, 2025

"Би трябвало вече да е задържан", посочи държавният глава. Според него убиецът трябва да получи смъртна присъда.

"Кърк беше прекрасен човек и не заслужаваше това. Никога не съм виждал млади хора да подкрепят един човек така, както подкрепяха Чарли", заяви Тръмп.

Припомняме, че 31-годишният активист беше убит на 10 септември, докато дебатираше със студенти в двора на университета "Юта Вали".

Кърк има две деца - дъщеря, родена през август 2022 г., и син, роден през май 2024 г.