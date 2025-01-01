Чарли Кърк, смятан за един от мостовете на Тръмп към младите избиратели и влиятелна личност в консервативния лагер, бе убит по време на събитие в Юта. Той беше на 31 години, пише Deutsche Welle.
31-годишният Чарли Кърк почина, след като беше застрелян по време на събитие в университет в американския щат Юта. За смъртта на Кърк съобщи президентът на САЩ Доналд Тръмп. "Великият, дори легендарният Чарли Кърк е мъртъв", написа Тръмп. "Никой не разбираше и нямаше сърцето на младите в Съединените американски щати по-добре от Чарли."
President Trump shares a message on the assassination of Charlie Kirk.— The White House (@WhiteHouse) September 11, 2025
“I ask all Americans to commit themselves to the American values for which Charlie Kirk lived & died. The values of free speech, citizenship, the rule of law & the patriotic devotion & love of God.” pic.twitter.com/3fBSgs4Zxa
Кърк е застрелян около 20 минути, след като започва речта си пред стотици студенти в университета "Юта Вали". Нападателят го уцелва във врата. Първоначално университетът погрешно съобщи, че той е задържан. Впоследствие се оказа, че това не е човекът, извършил нападението.
USA is not safe still. Charlie shot dead in a public gathering. pic.twitter.com/LFYqF8m6KR— P’rashant Kumar (@prasy088) September 10, 2025
Кой беше Кърк?
Чарли Кърк беше влиятелен говорител и активист в подкрепа на консервативните политики на американския президент. През 2012 година той основава организацията Turning Point USA, която защитава и пропагандира консервативните разбирания в училищата и гимназиите в САЩ.
Макар Кърк да нямаше официален пост в администрацията на американския президент, той се смяташе за важен негов съюзник, който има голямо влияние сред младите избиратели. По време на кампанията организацията му инвестира милиони в подкрепа на Тръмп в най-оспорваните щати.
Той водеше свое собствено радиопредаване, в което е разпространявал конспиративни теории за пандемията от Ковид-19 и климатичните промени. "Чарли е на предната линия в културната война в Америка, мобилизирайки стотици хиляди студенти в над 3500 колежа и гимназии в цялата страна", гласеше описанието на предаването му.
Кърк беше остър критик на политиката на редица големи американски университети, като ги описваше като проводници на "тоталитаризма" и "културния марксизъм". Създателят на Turning Point USA бе смятан за основен говорител на т.нар. популистки консерватизъм, насочен към по-млади избиратели.
Политическото насилие в САЩ расте
Редица американски политици и от двете водещи партии осъдиха остро убийството му. "В нашата държава няма място за подобно насилие. То трябва да приключи сега", написа бившият президент Джо Байдън.
There is no place in our country for this kind of violence. It must end now. Jill and I are praying for Charlie Kirk’s family and loved ones.— Joe Biden (@JoeBiden) September 10, 2025
В последните години политическото насилие в САЩ расте, както отбелязват американските правоохранителни служби. Видни политици като бившата говорителка на Камарата на представителите Нанси Пелоси и губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро станаха жертва на нападения в последните години. И двамата осъдиха остро убийството на Кърк. Доналд Тръмп също оцеля при два опита за убийство по време на предизборната кампания през 2024 година.