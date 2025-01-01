Директорът на Федералното бюро за разследване (ФБР) Каш Пател заяви, че лицето, което бе задържано във връзка със смъртта на влиятелния консервативен активист Чарли Кърк, е било освободено след разпит, предаде агенция Ройтерс.

Чарли Кърк почина, след като бе прострелян в сряда по време на негова публична изява в университет в щата Юта. Новината бе съобщена от президента на САЩ Доналд Тръмп.

По-рано агенциите цитираха директора на ФБР Каш Пател да казва, че предполагаемият убиец на Чарли Кърк е задържан.

Близо шест часа след стрелбата властите не са идентифицирали публично заподозрян, отбелязва агенция Ройтерс.

„Нашето разследване продължава и ние ще продължим да съобщаваме информация в интерес на прозрачността“, написа в Екс директорът на ФБР.

На пресконференция губернаторът на Юта Спенсър Кокс обяви, че властите разпитват „лице, което представлява интерес“, без да съобщава повече подробности. На същата пресконференция обаче Бо Масон от департамента за обществена сигурност в Юта каза, че стрелецът остава на свобда, посочва Ройтерс.

Офисът на ФБР в Солт Лейк Сити е пуснал на страницата си в интернет формуляр за подаване на информация, свързана с убийството, предаде Асошиейтед прес.

Тридесет и една годишният Чарли Кърк не заемаше изборна длъжност, но беше мощна сила в консервативната политика на ниво хора от народа, като ръководеше младежката организация Turning Point USA, водеше популярен подкаст и привличаше милиони последователи в социалните медии. Той има 5,3 милиона последователи в Екс.

Като лоялен поддръжник и приятел на президента на САЩ Доналд Тръмп, Кърк присъства на встъпването му в длъжност, участваше в предизборната кампания на Тръмп и изнесе реч на Националната конвенция на Републиканската партия.

Губернаторът на Юта Спенсър Кокс заяви, че „това е политическо убийство“.

Знамената в САЩ ще бъдат спуснати наполовина в знак на почит към Чарли Кърк по нареждане на Доналд Тръмп.