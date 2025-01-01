Протестиращите фермери в Гърция започнаха да разхлабват и на много места да вдигат пътните блокади в навечерието на Нова година, за да улеснят празничното пътуване. Представители на протестиращите от цялата страна ще се съберат в Малгара, западно от Солун, в неделя по обяд, за да решат как ще продължат действията си.

Въпреки смекчаването на мерките на редица места граничният пункт Евзони към Северна Македония остана блокиран и в двете посоки от 18:00 до 22:00 ч. на 30 декември. Имаше изключения само за спешни случаи – линейки и семейства с малки деца.

Гръцките земеделци отново блокираха ГКПП „Кулата-Промахон“

На пункта "Ексохи-Илинден" към България блокадата за камиони остана в сила до 17:00 ч. вчера. Предвидено е тя да бъде възобновена отново на 2 януари по обяд. Леките автомобили преминаваха по кратък обходен маршрут. Междувременно пунктът "Промахон-Кулата" към България е напълно отворен и се очаква да остане така поне до 2 януари. Дотогава фермерите в Халкидонa и по магистралата Солун–Атина също ще са прекратили блокадите.

Правителственият говорител Павлос Маринакис предупреди, че при ескалация могат да бъдат наложени санкции на онези, които отказват диалог, докато настояват за него, като призна, че никоя институция няма капацитет да отстрани хиляди трактори. Министърът на гражданската защита Михалис Хрисохоидис оправда полицейските отклонения на трафика около някои блокади, подчертавайки, че приоритет е безопасното придвижване на гражданите и опазването на човешкия живот.