С нови блокади протестиращите гръцки земеделци продължават действията си в различни точки на страната, засилвайки натиска към правителството в навечерието на празниците, информира гръцката държавна телевизия ЕРТ.

Телевизията съобщи, че земеделците от блокадата в Никея ще пристъпят в 11:30 ч. местно време (и българско) днес към блокиране на тунела на Темпе, свързващ Тесалия и Централна Македония. Затварянето му ще бъде само за товарните автомобили и ще продължи пет часа. Ще бъдат пропускани леки автомобили и пътнически автобуси.

В 13:00 ч. днес местно време (и българско) пред Министерството на земеделското развитие и храните на Гърция е насрочена протестна проява, организирана от работнически синдикати и федерации, предаде кореспондентът на БТА Иван Лазаров.

Гърция в плен на протести: Фермери блокират пътища и пристанища

Съгласно решение на земеделските организации се очаква на 23 декември фермерите от блокадата в Никея да пристъпят към пренареждането на тракторите си по пътното платно, за да улеснят пътуващите през тридневния коледен период.

Земеделците от област Тесалия, установили блокади край Кардица и Трикала, са взели решение да остане отворена по една лента във всяка посока на автомагистрала Е65 за пътуващите по празниците.

Фермери от област Янина са реши да блокират за 3 часа днес пътен възел край Калпаки, като няма да пропускат единствено товарни автомобили.

Протестът на гръцките земеделци затвори пункта „Капитан Петко войвода – Орменио“

Земеделците отвориха платното за движение към Солун при Малгара. Остава въпросът по какъв начин националният път ще бъде отворен безопасно за шофьорите във вторник, информира още ЕРТ.

На граничен пункт „Кулата-Промахон“ в навечерието и в самия ден на Коледа се очаква преминаването да бъде свободно.

Гръцкото правителството за пореден път обяви, че е отворено за диалог, който земеделците определиха като формален. Фермерите заявиха, че ще продължат с протестните мобилизации. Демонстрациите започнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандал с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.