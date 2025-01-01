Протестите на гръцките земеделци продължават.

Преустановено е пропускането през граничен преход „Капитан Петко войвода – Орменио“ от гръцка страна на тежкотоварни автомобили и в двете посоки, съобщиха от Главна дирекция „Гранична полиция“ (информацията е към 6:00 ч.)

Гърция в плен на протести: Фермери блокират пътища и пристанища

Вчера в 20:00 ч. протестиращите гръцки фермери са преустановили стачните действия през граничен преход „Илинден – Ексохи“ и преходът е свободен за движение в двете посоки за товарни автомобили. Възстановено е пропускането на товарни автомобили и в двете посоки на граничен преход „Кулата –Промахон“.

Протестите избухнаха заради забавянето на изплащането на земеделските субсидии в резултат на скандала с корупция в гръцката агенция по земеделските плащания ОПЕКЕПЕ.

Протестиращи земеделци се сблъскаха с полицията в опит да блокират летище на остров Крит

По границата с Турция трафикът е изключително интензивен на граничния пункт „Капитан Андреево“, както и на „Лесово“ на изход за товарни автомобили, информираха още българските гранични власти.

Трафикът е интензивен на граничен пункт „Калотина“ на изход за товарни автомобили на границата със Сърбия.

Протестиращите гръцки фермери свалиха блокадата на „Кулата–Промахон“

На границите с Румъния и Република Северна Македония трафикът е нормален.

Заради продължаващия проблем с преминаването на границата в определени часове, вицепремиерът и министър на транспорта в оставка Гроздан Караджов поиска спешни мерки от Европейската комисия.