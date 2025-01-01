Сблъсъци са започнали между протестиращи земеделци и полицията край град Ираклион на гръцкия остров Крит, след като силите на реда са се опитали да попречат на протестиращите да достигнат до летището на града, съобщи телевизия Скай.

Според информацията полицията е използвала химически средства.

Земеделците са достигнали на разстояние от около 150 метра от летището, където са срещнали преграждения, които са преодолели с тракторите си. След това обаче шествието им е било спряно с полицейска блокада.

Подобни действия протестиращите фермери са предприели и към летището в другия голям град на Крит Ханя.

Земеделците успяха вчера да установят символична блокада на летището в Янина, Северозападна Гърция, но опитът им да блокират летището в Солун в петък беше предотвратен от намесата на полицията.

Гръцки земеделски производители започнаха протестни действия с блокади на пътища преди седмица. Главната причина за недоволството им е забавянето в изплащането на земеделските субсидии заради корупционния скандал в агенцията по плащанията ОПЕКЕПЕ.