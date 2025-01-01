Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) проверява сигнали за непълни или неосъществени хоспитализации след сигнал на Националната агенция по приходите (НАП), съобщиха от пресцентъра на Здравната каса.

Констатирани са сериозни несъответствия в отчетените хоспитализации на здравноосигурени лица, допълват от Касата. Предварителен анализ на данни за първото полугодие на 2025 г., изготвен от НАП, показва, че са регистрирани над 22 000 посещения в игрални зали, извършени от лица, които по същото време официално са били приети за болнично лечение. Броят на пациентите, които са пребивавали в игрални зали във времето, през което са били хоспитализирани, е 3890.

Във връзка с данните, предоставени от НАП, е инициирана проверка от НЗОК. Паралелно с това институцията ще предприеме последващи контролни действия, в рамките на своите законови правомощия.

При констатиране на нарушения ще бъдат налагани санкции и възстановявани суми, съответно за неосъществени хоспитализации или за неспазване на алгоритмите на клиничните пътеки/процедури в лечебните заведения, допълват от Здравната каса. При необходимост, в хода на проверките, ще бъдат уведомени и други компетентни институции, засегнати от подобни практики, с цел осигуряване на координиран, ефективен и навременен институционален отговор.

Информация за резултатите от проверките и предприетите мерки ще бъде предоставена след тяхното приключване.

