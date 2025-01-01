Светлин Златков временно ще изпълнява длъжността кмет на село Бараково, община Кочериново, до провеждане на избори, които се налагат заради кончината на досегашния кмет Стойчо Стойчев.

Това решиха общинските съветници на днешното си заседание. По време на обсъждането на докладната записка съветникът Елена Бозовайска предложи временно за длъжността Светлин Златков, който не присъстваше в залата.

Председателят на Общинския съвет Райчо Калайджийски поясни, че със Златков е проведен предварителен разговор и той е дал съгласие.

Изборът е насрочен за 22 февруари 2026 г. с указ на президента Румен Радев, публикуван в "Държавен вестник".