Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) обсъди днес предложението на "Булгаргаз" за намаляване на цената на природния газ с 3,33 процента за януари 2026 г. спрямо декември.

Заседанието се проведе при пълна публичност и беше излъчено онлайн на интернет страницата на регулатора. В него участва изпълнителният директор на „Булгаргаз“ Веселин Синабов.

Според доклада на работната група на КЕВР, след анализ на представените данни, предложената цена на природния газ за януари е 60,93 лв./MWh или 31,15 евро/MWh без включени такси за достъп, пренос, акциз и ДДС. Това представлява намаление от близо 3,3% спрямо утвърдената цена за декември, която беше 63,01 лв./MWh.

Сравнителните данни показват, че през януари 2026 г. потребителите ще плащат значително по-ниска цена спрямо същия период на предходни години. През януари 2025 г. цената е била с около 25% по-висока, а през януари 2024 г. – с над 21%.