Преминаването на България към евро ще доведе до временно спиране на онлайн и мобилното банкиране в дните около Нова година. Банковите системи ще преминат към работа с единната валута в периода 31 декември – 2 януари, като през това време достъпът до дигитални услуги ще е ограничен, съобщават от Асоциацията на банките в България (АББ).

Според АББ всяка банка ще информира клиентите си за точния график на прекъсванията, но вече се изпращат съобщения, че електронните канали за разплащания може да не работят между 14:00 ч. на 30 декември и 4 януари включително – в зависимост от институцията. Банковият сектор съветва потребителите да планират предварително важните си преводи и плащания.

Основната причина за по-дългия период на неактивност е необходимото време за превалутиране на всички сметки – разплащателни, депозитни, спестовни и кредитни – както и пренастройка на платежните системи, онлайн банкирането, международните преводи и цялата счетоводна инфраструктура.

Освен това, в нощта на прехода ще има кратки прекъсвания при картовите плащания. Между 21:00 ч. на 31 декември 2025 г. и 01:00 ч. на 1 януари 2026 г. се очакват смущения в работата на ПОС-терминалите, банкоматите и картовите системи, които ще преминават към работа в евро. Услугите ще се възстановяват поетапно до около час след полунощ, след което ще преминат към стандартен режим.

От 1 януари 2026 г. банкоматите вече ще разпространяват банкноти в евро. Гражданите са посъветвани да осигурят достатъчна наличност по картите си, както и да предвидят известна сума в брой за новогодишната нощ. Левовите банкноти и монети ще могат да се използват през целия януари в периода на двойно обращение.

Плавният преход към еврото ще изисква временни ограничения в дигиталните плащания, затова банките приканват клиентите да се подготвят предварително, за да избегнат затруднения по празниците и в новогодишната нощ.